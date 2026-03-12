Москвичи назовут любимые оранжереи столицы

В проекте «Активный гражданин» определят самую живописную оранжерею Москвы.

В уже стартовавшем опросе на выбор представлено семь таких локаций, сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления» со ссылкой на заместителя мэра города Наталью Сергунину.

«Горожан приглашают проголосовать за оранжереи в разных районах столицы. Среди вариантов – площадки на ВДНХ, в парке «Зарядье» и Дарвиновском музее», – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Также представлены локации в музее-заповеднике «Царицыно». Здесь до конца марта в одном из корпусов можно увидеть, как цветут махровые и бахромчатые тюльпаны, лазурные и широколистные мускари, а еще гиацинты и пролеска сибирская.

Другой претендент – оранжерея Государственного биологического музея имени Тимирязева. Она расположена в старинной усадьбе коллекционера и мецената XIX века Петра Щукина. В ней собрано около 300 растений из тропических и субтропических лесов, околоводных пространств и субтропических пустынь.

В числе вариантов также есть площадка в Московском зоопарке и учебная оранжерея станции юннатов.

Кроме того, горожане расскажут о своих любимых первоцветах. Выбрать предлагают из подснежников, мать-и-мачехи, нарциссов и других видов.