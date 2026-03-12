Собянин обозначил сроки завершения весенней уборки в Москве

Все работы планируется закончить к 1 мая.

© Комплекс городского хозяйства Москвы

Об этом градоначальник написал в мессенджере MAX.

По его словам, в порядок приведут городские и внутридворовые территории, отремонтируют детские и спортплощадки, обновят жилищный фонд, в том числе фасады зданий, входные группы, козырьки подъездов. Говоря о дорожной инфраструктуре, Собянин уточнил, что власти собираются отремонтировать и покрасить ограждения и остановочные павильоны, обновить разметку.

Также коммунальные службы будут очищать памятники, скульптуры, пешеходные переходы, тоннели, мосты, эстакады; намечена подготовка к открытию сезона фонтанов.