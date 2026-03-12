Москвичам снова пообещали минусовую температуру

Минусовая температура вновь вернется в Москву во второй половине марта, предрек в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он уточнил при этом, что текущая неделя будет теплой и солнечной, с температурой воздуха в дневные часы 6-10 градусов тепла.

Однако уже со следующей недели стоит ожидать понижения температуры до минус 5 градусов, предупредил он.

Синоптик Евгений Тишковец же уточняет, что в четверг, 12 марта, в столице максимальная температура составит 12-15 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что отопление в Москве начнут отключать после того, как в течение пяти суток среднесуточная температура будет стабильно превышать плюс 8 градусов.