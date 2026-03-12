Москвичей предупредили о рекордной погоде

Теплая погода ожидается сегодня в Москве, температура воздуха будет выше нормы на 10 - 12 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

© Zuma/ТАСС

По словам синоптика, на Европейской территории России расположился антициклон «с характерной для него малооблачной и сухой погодой». И в Москве накануне был самый теплый день с начала года, в центре, на Балчуге, воздух прогрелся до +14 градусов.

«[Сегодня] показатели устремятся на штурм рекорда 2025 года, когда в этот день было +11,0. Такой температурный фон аномальный высокий – на 10-12 градусов превышают климатическую норму, и соответствует многолетним показателям второй половины апреля. Максимальная температура сегодня в Москве составит +12…+15 градусов», - отметил Евгений Тишковец.

При этом он отметил, что солнечная активность и геомагнитное поле спокойные, а столбики барометров будут слабо расти и составят 753 мм рт. ст.

Ранее метеорологи предупредили, что 16 регионам России угрожает сильное половодье из-за накопившегося снега.