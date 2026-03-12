Собянин: С 2011 года было благоустроено 64 набережные Москвы-реки

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о реконструкции набережных столицы – так, 64 набережных Москвы-реки было благоустроено с 2011 года.

«Вернуть реки москвичам – это значит благоустроить десятки километров набережных и прибрежных территорий Москвы-реки, Яузы, канала имени Москвы и других водных артерий нашего города. Огромная работа, которую мы ведем уже полтора десятилетия. С 2011 года было благоустроено 64 набережные Москвы-реки – 109,7 км береговой полосы. Из них 11 территорий (19,8 км) – результат прошлого 2025 года», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что главным событием стало открытие новой Царской набережной в музее‑заповеднике «Коломенское».

«Променад длиной 3,5 км стал одним из самых востребованных общественных пространств столицы. Пешеходный настил проложен над водной гладью. Романтики добавляет свадебный сад и многочисленные перголы с качелями. А оригинальная подсветка создает волшебную атмосферу в вечернее время. Зимой на набережной работает самый протяженный в России каток. А отдохнуть и перекусить можно в многочисленных павильонах», – рассказал Собянин.

В Парке Горького в свою очередь благоустроили Пушкинскую набережную от Крымского до Андреевского пешеходного моста.

«Теперь она стала всесезонной площадкой для досуга и отдыха горожан. Шесть павильонов, которые со стороны реки напоминают пришвартовавшийся круизный лайнер с верхними палубами-площадками, приглашают отдыхающих посидеть в кафе, поиграть с детьми и приятно провести время. Проход на набережную вдоль Крымского моста значительно расширили и сделали удобнее. Пешеходную зону замостили плиткой. Сохранена и возможность прогулок вдоль воды. Кроме того, были построены два новых причала для речных судов», – добавил мэр.

Помимо этого, комплексно благоустроили шесть набережных на правом берегу Москвы-реки от Садового кольца до Нагатинского затона. Протяженность нового пешеходного маршрута составила больше 11 км.