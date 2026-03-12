В Москве начались работы по ремонту подъездов жилых домов

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту подъездов многоквартирных домов.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездов», — отметил Петр Бирюков.

В обязательный перечень входит косметический ремонт, включая покраску входных групп, потолков и стен, а также обновление облицовки.

В рамках работ специалисты убирают электрическую проводку в специальные короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, почтовые ящики, ступени, перила и другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, а также замена табличек с номером этажа и осветительных приборов.

О начале ремонтных работ жителей уведомляют заранее — необходимые сведения размещают на информационных стендах и в общедоступных местах дома.