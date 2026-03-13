Сезон корюшки начался на рыбных рынках «Москва – на волне»

Эту рыбу запекают, маринуют, коптят, вялят, но классикой остается ее приготовление на сковороде.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

На рыбных рынках «Москва — на волне» появилась ладожская корюшка улова этого года — охлажденная, с нежной текстурой и тонким ароматом, напоминающим запах свежего огурца.

Обычно рыбу можно было найти на прилавках рынков «Москва — на волне» к середине или концу весны, когда нерест достигает пика. В этом году у горожан есть возможность купить свежую ладожскую корюшку уже в марте.

Помимо ладожской, на столичных рыбных рынках представлена и дальневосточная корюшка: мороженая, вяленая, а также горячего и холодного копчения. Такое разнообразие позволяет выбрать продукт на любой вкус — для ухи, жарки или в качестве готовой закуски.

Появление первого улова корюшки постоянные покупатели рынков ждут каждый год. Эта рыба популярна по всей стране: начало ее сезона отмечают весной праздничными мероприятиями и фестивалями не только в Ленинградской области, но и на Дальнем Востоке. История этих тематических событий насчитывает более трех столетий. Первый праздник в честь этой рыбки состоялся в 1708 году по указу Петра I.

Гастрономическая привлекательность ладожской корюшки — в ее универсальности. Рыбу запекают, маринуют, коптят, вялят, но классикой остается ее приготовление на сковороде: достаточно обвалять тушки в муке с солью и обжарить до золотистой корочки. Ценят ее и за пользу: высокое содержание витаминов А, D и омега-3 — жирных кислот, а также кальция и фосфора (которые поступают в организм вместе с мелкими костями) делает корюшку частым гостем на столах сторонников здорового питания.

Рыбные рынки «Москва — на волне» работают в районах Косино-Ухтомский и Митино. Помимо торговых рядов, здесь есть специализированные зоны хранения, фудкорты и студии для мастер-классов. Важная особенность рынков — наличие лабораторий, которые проверяют качество всей реализуемой продукции.

На рынках представлены рыба и морепродукты из ключевых рыбных регионов — от Карелии до Камчатки. Кроме того, можно оформить доставку с помощью сервиса «Купер».