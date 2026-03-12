В Москве обновлен суточный рекорд температуры воздуха 12 марта

В четверг, 12 марта, в Москве было обновлен суточный рекорд температуры воздуха — она достигла 12 градусов тепла.

Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Как и ожидалось, в столице сегодня обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который сумел продержаться всего один год. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 12 градусов — это ровно на градус выше, чем было в этот день в прошлом году, — говорится в Telegram-канале Леуса.

По его словам, в столице обновление рекордных максимумов также возможно в ближайшие пятницу и в воскресенье.

В ближайшую неделю в Москве будет тепло и солнечно, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Но к концу второй декады марта ожидается понижение температуры. По его словам, она будет варьироваться от плюс одного до плюс шести градусов днем и от минус трех до нуля ночью. Он уточнил, что серьезных похолоданий не предвидится.

10 марта в столичном регионе уже наступила метеорологическая весна. Среднесуточная температура воздуха заметно подросла, а на смену снегопадам пришла солнечная погода. С чем связан внезапный приход весны в столичном регионе, «Вечерней Москве» рассказал специалист.