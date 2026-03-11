Сезон электросамокатов в Москве стартует до конца марта

В Москве уже через две недели должна закрепиться теплая температура, а если будет сухой асфальт и отсутствие снега и льда, то в город вернутся самокаты, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН.В пригородах Санкт-Петербурга уже стартовал сезон проката электросамокатов, сообщил сервис Whoosh. Эрдман дала прогноз, когда в Москве снова появится этот вид транспорта.

«Абсолютно весь флот уже подготовлен и технически обслужен. Если проводить аналогии с конями, то самокаты тоже уже бьют копытом и готовы выходить на улицы. В глобальном смысле работа и вывод их в город зависит от нескольких факторов. Первое — это плюсовая температура ночная и дневная, чтобы нивелировать наличие льда на улицах. Второе — отсутствие осадков, а именно растаявший снег и лед. И третье — чтобы было сухое асфальтовое покрытие в тех зонах, где самокат перемещается. В Москве все будет зависеть от устойчивости погоды, коллеги пока дату не озвучивают, но, вероятно, что в течение двух недель уже откроется сезон», — отметила она.

Ранее председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов в эфире НСН потребовал освободить тротуары от транспортных средств.