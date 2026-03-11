Москвичам рассказали о погоде в ближайшую неделю

В ближайшую неделю в Москве будет тепло и солнечно. Такая погода может сохраниться до 18 марта, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

Воздух в столице будет прогреваться до плюс 5-10 градусов днем, а ночью температуры не будут опускаться ниже нуля. При этом на солнце может быть еще теплее, подчеркнул метеоролог. Однако в отдельных районах Московской области еще может встречаться слабый минус.

«Но в целом среднесуточные температуры будут выше нуля градусов. Соответственно, климатическая весна наступила. До вторника теплая и хорошая погода, без осадков и с обилием солнца», — заявил Ильин.

Похолодание синоптик ожидает к концу второй декады марта. Однако дневные температуры вряд ли опустятся ниже плюс 1-6 градусов. Ночью столбики термометров могут показать от минус 3 до нуля.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура воздуха в Москве приблизилась к рекордному показателю. К 15:00 среды, 11 марта, температура на базовой метеостанции ВДНХ достигла 12 градусов тепла — это на один градус меньше суточного максимума этого дня, который зафиксировали в 2015 году.