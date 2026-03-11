Москва приблизилась к новому рекорду

Температура воздуха в Москве приблизилась к рекордному показателю. До максимального значения остался один градус, об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, к 15:00 среды, 11 марта, температура на базовой метеостанции ВДНХ достигла 12 градусов тепла.

«Такая температура лишь на градус отстает от значения суточного рекорда тепла этого дня, установленного в 2015 году», — написал Леус.

При этом синоптик отметил, что обновление или повторение рекорда маловероятно, так как Москва уже приблизилась к пику прогрева сегодняшнего дня. Над городом появились облака, которые сдержат приток солнечного тепла.

Ранее сообщалось, что после потепления в Москве вновь похолодает. Согласно прогнозам, температура понизится с 18 марта.