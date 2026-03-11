Театры Москвы сделали заявление о перебоях интернета

Ведущие московские театры обратились к зрителям с просьбой заранее распечатывать электронные билеты или сохранять их в памяти телефонов из-за перебоев в работе мобильного интернета в центре столицы. Соответствующие рекомендации опубликовали Театр им. Евгения Вахтангова, Театр Ермоловой, МХТ им. А. П. Чехова, Малый театр, Театр Моссовета и Кремлевский дворец на страницах в соцсетях.

В пресс-службе Театра Ермоловой пояснили, с чем связана просьба: «В связи с перебоями в работе мобильного интернета в центре Москвы убедительно просим распечатывать электронные билеты или заранее скачивать их и сохранять читаемой картинкой/файлом на телефон».

В Театре им. Евгения Вахтангова уточнили важный технический нюанс: «Пожалуйста, убедитесь, что вы сохранили билет именно в память устройства, не в облачное хранилище, и можете достать его без интернета».

О проблемах со связью также сообщалось в районе Кремля, где посетителям Кремлевского дворца необходимо предъявлять билеты как при входе на территорию, так и непосредственно перед входом в зрительный зал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, сколько еще будут применяться меры по ограничению мобильного интернета в России.