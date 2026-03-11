В Москве торжественно открыли 32-й сезон "Золотой маски"

Торжественное открытие состоялось на Новой сцене Государственного академического Большого театра России.

© Российская Газета

"Фестиваль соединяет театры из Владивостока и Калининграда, опытных мастеров и молодых режиссеров, зрителей и критиков.

"Золотая маска" - это диалог о том, каким может и должен быть театр", - сказал на открытии президент фестиваля Владимир Машков.

Спектакли, ставшие номинантами тридцать второго сезона фестиваля, покажут на ведущих площадках столицы - в том числе и в МХТ имени А.П. Чехова, в Театре имени Евгения Вахтангова, в "Мастерской "12" Никиты Михалкова. Всего представят 67 постановок из разных городов России: от Петербурга и Самары до Владивостока и Красноярска. Большую часть спектаклей покажут в Москве.