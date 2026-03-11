Москва открыла двери для патриотических браков

Московские ЗАГСы объявили о старте приема заявлений на регистрацию брака в один из главных государственных праздников страны – День России. Предполагается, что соединить свои судьбы 12 июня пожелают сотни столичных жителей.

© Московский Комсомолец

Как стало известно "МК", для пар в этот пятничный день будут доступны пять дворцов бракосочетания. Зарегистрировать отношения можно будет в храмах Гименея № 1 и 4, а также Кутузовском, Митинском и Южнобутовском.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, многие пары осознанно стремятся связать себя узами брака именно в дни крупных государственных праздников, придавая этому событию дополнительный символический смысл.

Подать заявление на регистрацию уже сейчас. Размер государственной пошлины остается неизменным и составляет 350 рублей.

Помимо государственных праздников молодожены традиционно предпочитают "красивые" даты (например, 26.02.2026), а также придерживаются народных традиций. Так, в 2026 году ожидается особый ажиотаж вокруг Красной горки, которая приходится на 19 апреля. Этот день издавна считается одним из самых благоприятных для заключения брака, символизируя весну, обновление и новое начало.