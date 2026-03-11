Пума Геркулес после переезда в Московский зоопарк не страдает от эпилепсии

Изъятый у жителя столицы самец пумы Геркулес, у которого была выявлена эпилепсия, с момента переезда в Московский зоопарк не испытал ни одного приступа болезни. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.

© Moscowzoo_official / Telegram

«С момента переезда в зоопарк у Геркулеса все просто отлично! Красавец чувствует себя прекрасно и все больше осваивается. Геркулес начал больше гулять в уличном вольере, очень полюбил по-хозяйски валяться на полках, гамаке. <…> Самое главное – с момента поступления к нам у Геркулеса не было ни одного приступа эпилепсии. Его анализы в полном порядке, что не может нас не радовать», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в рацион хищника входят говядина, курица, конина, кролики, перепелки, крысы, а также говяжьи печень и сердце.

«Три раза в неделю у Геркулеса проходят тренинги. Он уже настоящий профи: дает хвост (для взятия крови), встает на задние лапы, чтобы дать передние и участвует в имитации УЗИ», – добавили в зоопарке.

В марте 2025 года Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в столице спасли самца пумы, которого мужчина несколько лет содержал в тесной квартире в районе Кунцево. Тогда самец пумы страдал от приступов эпилепсии.