Общественно-деловой центр появится у станции метро «Кантемировская» в рамках КРТ

В столичном районе Царицыно планируется реорганизовать участок площадью 0,77 га, расположенный рядом со станцией «Кантемировская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Город опубликовал проект решения о комплексном развитии участка площадью 0,77 га у станции метро «Кантемировская» на юге столицы. Сейчас там находятся устаревшие постройки, а часть территории не используется. В результате реорганизации здесь построят общественно-деловой центр общей площадью 22,88 тыс. кв. м. В нем будет создано более 650 рабочих мест. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 6,42 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект может составить 284,11 млн руб.», – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Отмечается, что участок расположен по адресу: Пролетарский проспект, вл. 20.

Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, которого также цитирует пресс-служба, в общественно-деловом центре разместятся офисы, магазины, кафе, отделения банков. «Выгодное расположение объекта возле станции метро «Кантемировская» и Пролетарского проспекта повысит его востребованность как у бизнеса, так и у посетителей, причем не только из Царицыно, но и соседних районов. Территорию вокруг центра благоустроят. Реализовать проект КРТ планируется в течение пяти лет», – добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития четырех территорий в столичном районе Внуково.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тыс. га. Реализуют программу по поручению Сергея Собянина.