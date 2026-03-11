Любящим оставлять мусор у двери москвичам пригрозили крупным штрафом

Любителям оставлять мусор у своей двери в подъезде пригрозили крупным штрафом. Как рассказал РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев, таким гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

Специалист пояснил, что придомовая территория, как и лестничные клетки и подъезды, — это общее имущество.

«Существует возможность привлечения к ответственности по статье 6.4 КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений — штраф составляет от 500 до 1000 рублей», — пригрозил он.

Наибольший размер штрафа придется заплатить тем, чей мусор посчитают пожароопасным.

Ранее сообщалось, что певца Филиппа Киркорова оштрафовали на символическую сумму из-за спора вокруг береговой полосы возле его дома в Подмосковье.