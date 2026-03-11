Москвичей предупредили о предстоящем нашествии комаров

В Москве этой весной высока вероятность настоящего нашествия комаров, рассказал биолог Илья Гомыранов. В беседе с RT он объяснил, что насекомых будет много на фоне того, что эта зима для них выдалась весьма комфортной.

© Газета.Ru

«У нас было очень много снега, и, несмотря на сильные морозы, для них была благоприятная зимовка», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что речь не идет о каком-то внезапном наплыве насекомых – причиной является именно их выживаемость в условиях снежной зимы, так как сугробы помогают им пережить даже суровые морозы.

Напомним, до этого Илья Гомыранов также предупредил, что на фоне резкого потепления в столичном регионе в этом году из зимней спячки раньше обычного вышли ужи. По его словам, обычно для активности ужей воздух должен прогреться минимум до +10 градусов.

Ранее в России оценили прогноз о предстоящей адской жаре и нашествии насекомых.