Гидроузлы в Москве начали готовить к весеннему половодью

В столице начали готовить гидроузлы к весеннему половодью, которое обычно начинается в конце марта — начале апреля. Об этом в среду, 11 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Проверяем работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яуза и Десна, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах, — рассказал он.

Бирюков заверил, что свободная емкость водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской систем позволит принять весь талый сток и обеспечить штатное прохождение половодья.

Он подчеркнул, что в городе действует регламент взаимодействия служб на время половодья с четкими зонами ответственности, алгоритмом действий и обменом оперативной информацией о гидрологической ситуации, передает Telegram-канал городского хозяйства.

Исполняющий обязанности начальника отдела гидрологических прогнозов ФГБУ «Центральное УГМС» Евгений Троценко сообщил, что половодье в столичном регионе, по предварительным прогнозам, будет выше нормы.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в свою очередь спрогнозировала, что в марте столица превратится «в Венецию», поскольку влагозапасы в снежном покрове огромны и в городе появится много воды.