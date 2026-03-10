Москвичам рассказали, сколько простоит апрельская погода

Погода в столичном регионе в течение недели будет больше соответствовать началу апреля. Такой прогноза дала во вторник, 10 марта, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как подтвердила эксперт в комментарии РИА Новости, в ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидаются температуры, превышающие климатическую норму на пять с лишним градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, пообещал москвичам к выходным погоду "миллион на миллион". По ночам прогнозируется от минус двух до плюс одного градуса, а в середине дня воздух будет прогреваться до десяти градусов тепла.

По словам Тишковца, фактически во вторник, 10 марта, в Москве стартует метеорологическая весна — произошло это с опережением графика на десять суток.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заверил, что на протяжении всей недели "будет очень много солнца" и солнечный вторник, 10 марта, "задаст тон, задает тон практически всей недели".

Однако автомобилистам не следует спешить с переобувкой машин — менять резину на летнюю еще рано. Центр организации дорожного движения напомнил, что делать это нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет выше плюс пяти-шести градусов. До этого времени эксперты также просят мотоциклистов не выезжать на дороги.