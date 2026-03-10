Синоптик Паршина назвала 10 марта самым тёплым днём в Москве с начала года

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина назвала 10 марта самым тёплым днём в Москве с начала года. Воздух прогрелся до +9 °С.

«До абсолютного рекорда для 10 марта (почти +14 °C в 2014-м) мы не дотянули, но +9 °С — это всё равно очень тепло», — сказала она в беседе с aif.ru.

Ближайшей ночью в столичном регионе ожидается 0...+2 °С, а днём 11 марта температура воздуха составит до +11 °С.

В свою очередь, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с сайтом «Москва 24» сообщил, что тёплая погода в Москве продержится практически до начала следующей недели.

«Среднесуточная температура перешла через 0 °С в положительные значения, а это означает наступление климатической весны», — уточнил он.

По его словам, похолодания ещё возможны, но серьёзных морозов уже не будет.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в столичном регионе установилась погода, больше характерная для начала апреля.