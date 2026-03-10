Синоптик рассказал, когда в Москву придет весенняя погода

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, когда в Москву придет весеннее тепло. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шувалова, уже в выходные в Москву придет тепло до +11C°. При этом синоптик подчеркнул, что такая погода точно продержится как минимум пять дней.

«Дней пять совершенно определенно продержится. Дальше не буду заглядывать. Есть шанс всегда ошибиться за пределами пяти-семи дней, а на пять дней вот именно так до 10-11 градусов в выходные», — заявил он.

Впрочем, Шувалов также добавил, что похолодание может вернуться в марте или начале апреля. Но каких-либо достоверных оснований для такого прогноза, синоптик пока не увидел.

«От похолодания в марте, даже во второй половине марта и в начале апреля никто не застрахован», — добавил он.

Ранее москвичей предупредили об усилении ветра.