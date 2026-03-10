Синоптик рассказал, когда водителям в Москве стоить сменить зимнюю резину

Сейчас водителям в Московском регионе пока преждевременно менять зимние шины на летние, так как в марте сохраняется высокий риск возвращения заморозков. Об этом во вторник, 10 марта, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, пока нет оснований говорить об устойчивом переходе температуры через нулевую отметку. Он отметил, что хотя днем и вечером температура может подниматься, ночью сохраняются слабоотрицательные показатели, что создает опасность образования наледи.

Дневное тепло сменяется утренним гололедом в местах, где остаются лужи. Кроме того, нет никаких гарантий, что до конца марта не произойдет существенного похолодания с возвратом морозов до минус 9-10 градусов. Хотя в ближайшие пять-семь дней резких похолоданий не предвидится, март остается крайне нестабильным месяцем.

— Поэтому раньше начала апреля говорить о смене резины лучше не надо, — передает слова Шувалова агентство городских новостей «Москва».

Синоптик Евгений Тишковец ранее сообщил, что метеорологическая весна в Москве начнется с 10 марта.