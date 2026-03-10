Синоптик рассказал, когда водителям в Москве стоить сменить зимнюю резину

Синоптик Шувалов рассказал, когда водителям в Москве стоить сменить зимнюю резину
Сейчас водителям в Московском регионе пока преждевременно менять зимние шины на летние, так как в марте сохраняется высокий риск возвращения заморозков. Об этом во вторник, 10 марта, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам эксперта, пока нет оснований говорить об устойчивом переходе температуры через нулевую отметку. Он отметил, что хотя днем и вечером температура может подниматься, ночью сохраняются слабоотрицательные показатели, что создает опасность образования наледи.
Дневное тепло сменяется утренним гололедом в местах, где остаются лужи. Кроме того, нет никаких гарантий, что до конца марта не произойдет существенного похолодания с возвратом морозов до минус 9-10 градусов. Хотя в ближайшие пять-семь дней резких похолоданий не предвидится, март остается крайне нестабильным месяцем.
Синоптик Евгений Тишковец ранее сообщил, что метеорологическая весна в Москве начнется с 10 марта.