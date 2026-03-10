Самка енота Света скончалась на "Городской ферме" ВДНХ

Скончался один из обитателей "Городской фермы" на ВДНХ – самка енота по кличке Света. Об этом сообщается в телеграм-канале московского учреждения.

© телеграм-канал "Городская Ферма"

В парке рассказали, что она умерла в преклонном возрасте, прожив спокойную и достойную жизнь, полную заботы и внимания.

Света хорошо ладила с другими енотами и очень любила сотрудников. У нее было много поклонников среди посетителей и подписчиков. В память о ней на ферме пообещали сохранить теплые воспоминания.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке умер амурский тигр Амадей. Животное скончалось 22 февраля. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.