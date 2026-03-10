Новый криволинейный навес возведут на Ленинградском вокзале

На Ленинградском вокзале в Москве возведут дебаркадер, криволинейный навес, который свяжет его здание и платформы. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем канале в MAX.

© портал мэра и правительства Москвы

Уточняется, что раньше пассажирам приходилось идти к платформам через старую темную и узкую площадку. Теперь все это уйдет в прошлое.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, совместно с АО "Мосинжпроект" для посетителей вокзала будет создана новая комфортная инфраструктура. Например, попасть на станцию метро "Комсомольская" пассажиры смогут не через основное здание, а сразу с новой площадки.

Для удобства гостей и жителей города на вокзале появятся большие табло и цифровая навигация. Можно будет сразу увидеть путь, время отправления и возможные изменения графика.

Особое внимание уделят внешнему виду нового навеса – он будет удачно вписан в общую архитектуру города. Планируется добавить пространство и свет за счет стеклянных панелей и высокого свода. Основная идея – сочетание природы и передовых технологий.

Заммэра отметил, что комплексное обновление Ленинградского вокзала проводится по поручению Сергея Собянина. Специалисты добавляют решения, которые сделают пребывание пассажиров там более комфортным.

Ранее была обновлена вывеска Ленинградского вокзала. Ее дизайн и шрифт разработала студия Артемия Лебедева. При этом основой послужил вариант, придуманный еще в 1970-х. Буквы восстановили по архивным снимкам, добавив современные детали.