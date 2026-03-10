Оттепель сохранится в Москве до понедельника

В столице до понедельника, 16 марта, сохранится теплая и солнечная погода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Погода в Москве на неделе очень теплая. Мы попали в теплый сектор, причем еще в зону высокого давления, поэтому практически до понедельника, 16 марта, у нас погода солнечная, переменная облачность, преимущественно без осадков. Это хорошая, сильная оттепель», – сказал Цыганков.

По его словам, температурный фон в ночные часы будет в пределах от минус 1 до плюс 3 градусов. Дневные показатели будут существенно выше нормы: если 10 марта ожидается плюс 3–7 градусов, то в субботу, воскресенье и понедельник, 14–16 марта, воздух прогреется до плюс 5–10 градусов.

«Снега много – более 40 см. По Москве высота составляет 47–56 см, по области – от 35 до 67 см. Снега очень много – в 1,5 раза больше нормы. Пока снег не растает, весна не наступит, но тепло. Температура высока, но весны пока нет», – заключил Цыганков.

Ранее Агентство «Москва» со ссылкой на синоптиков сообщало, что во вторник, 10 марта, температура воздуха в столице поднялась до плюс 5,5 градуса, такой показатель является самым высоким с начала 2026 года.