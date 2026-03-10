Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Во вторник, 10 марта, температура воздуха в столице поднялась до плюс 5,5 градуса, такой показатель является самым высоким с начала 2026 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве наступил самый теплый день с начала года! В 10:00 на опорной столичной метеостанции ВДНХ плюс 5,5 градуса», – отметил синоптик.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве днем 10 марта температура воздуха ожидается до плюс 7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 1 градуса.