Москвичей предупредили об усилении ветра

Теплая и солнечная погода ожидается в Москве на текущей неделе, с 9 по 15 марта, однако в послеполуденные часы возможны усиления ветра до 7–12 метров в секунду. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, температура в дневное время будет подниматься до плюс 5–10 градусов. При этом солнце подарит ощущение еще большего тепла.

Ильин добавил, что по ночам температуры также будут высокими – около 0 градусов и даже выше. Только в некоторых районах города в течение недели может похолодать до минус 1 градуса.

"Такая погода продержится практически до начала следующей недели. Среднесуточная температура перешла через 0 градусов в положительные значения, а это означает наступление климатической весны", – сказал он.

Синоптик отметил, что похолодание может прийти к концу второй декады марта, однако серьезных морозов уже можно не ждать. Температура днем будет около плюс 1–6 градусов, а ночью – от 0 до минус 2 градусов.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве уменьшится примерно вдвое в течение недели, с 45 до 20–25 сантиметров. При этом рекордные по высоте сугробы, которые сформировались в столице зимой, при таянии превратятся примерно в 5 миллионов кубометров воды.

