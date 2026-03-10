Снежный покров в столице уменьшится вдвое

За эту неделю московские сугробы станут вполовину меньше, чем сейчас. Снег растает на фоне прихода теплого воздуха с запада, и после выходных останется только 20-25 см из нынешних 45. Об этом заявил синоптик центра "Метео" Александр Шувалов.

"Практически всю неделю солнечно в дневные часы, ясная погода и ночью. Температура воздуха до пятницы включительно будет составлять +5…+7 °С, а в выходные может быть +10 °С", - поделился специалист в беседе с RT.

По ночам будет около нуля градусов, а в близлежащих областях - в пределах -3…-1 °С.

Западные города России уже испытали на себе потепление: в Пскове температура +12 °С, в Калининграде она достигла +15 °, и тепло движется в среднюю полосу. В среду температура повысится в Казани, а в четверг - сменит сильные морозы в Екатеринбурге. По словам Шувалова, возвраты холодов еще будут, но весна уже наступила.