Cпрогнозировано потепление в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал потепление в Москве 10 марта.

Как он рассказал, сегодня на погоду в столице окажет влияние гребень антициклона.

«Надвигаясь с юго-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и удержит вероятность осадков близкой к нулю. В такой ситуации солнечные лучи смогут активизировать дневной прогрев и дневной температурный фон на 4-5 °С превысит климатическую норму», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +6…+8 °С, по области ожидается +4…+9 °С. Ветер западный 3—8 м/с.

Ранее Леус допустил сход снега в Москве во второй декаде апреля.