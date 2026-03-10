Более 15 домов по реновации построят на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы строятся 17 домов по программе реновации. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, суммарная площадь новостроек составит почти 600 тысяч квадратных метров. Всего в них будет более 6,2 тысячи квартир, совокупная жилая площадь превысит 360 тысяч "квадратов".

Во всех жилых комплексах сделают сквозные входные группы, а вестибюли оборудуют на одном уровне с улицами, без лестниц и порогов. В подъездах предусмотрят комнаты для консьержей и колясочные.

Больше всего новых домов возведут в Лосиноостровском районе – пять. По два здания появятся в Останкинском районе, Марьиной Роще и Южном Медведкове. По одному жилому комплексу построят в Алексеевском, Бабушкинском и Ярославском районах, а также в Ростокине, Бибиреве и Свиблове, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что на территории рядом с каждым домом проведут комплексное благоустройство. Во внутренних дворах создадут зоны отдыха и оборудуют детские и спортивные площадки – всего около 70 объектов.

Строительство жилых зданий на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор. Как отметил председатель комитета Антон Слободчиков, с начала возведения домов на северо-востоке Москвы в общей сложности состоялось 57 выездных проверок, в ходе которых инспекторы проверили объем выполненных работ и соответствие материалов проектным решениям. Ранее Сергей Собянин добавил пять адресов в список площадок, где планируется построить жилье по реновации. Новые площадки расположены в четырех районах. Общая площадь будущего жилья составит 76,1 тысячи "квадратов", что даст возможность расселить 15 старых домов.