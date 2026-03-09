Сергунина рассказала о популярных у москвичей площадках для зимнего отдыха

В проекте "Активный гражданин" завершилась серия из трех голосований, посвященных зимнему отдыху. Жители столицы определили самые удобные и интересные катки, лыжные маршруты и тюбинговые горки в разных районах Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Опросы собрали более полумиллиона мнений. Среди катков лидерами стали ВДНХ, Парк Горького и "Сокольники". Горожане отметили и бесплатные площадки фестиваля "Московские сезоны", где проводились ледовые шоу и тренировки с профессиональными инструкторами. Самые популярные локации – площадь Революции, улицы Профсоюзная и Хачатуряна.

Лучшие лыжные трассы расположились в парке "Сокольники", спортивном комплексе "Лужники" и музее-заповеднике "Царицыно". Там маршруты проходили вдоль дворцовой части парка, по склонам возле Нижнего Царицынского пруда и Бирюлевскому дендропарку.

Самые востребованные горки для катания на "ватрушках" оказались в кинопарке "Москино" и музеях-заповедниках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно".

Все площадки созданы в рамках проекта "Зима в Москве", который охватил 32 миллиона человек. Для жителей и гостей столицы организовали более 57 тысяч мероприятий, в том числе благотворительных акций, семейных и детских программ, спортивных событий и других развлекательных активностей.

Одной из самых посещаемых площадок проекта "Зима в Москве" стала та, что находилась на Воробьевых горах. Во время ее работы гости катались на коньках и лыжах, участвовали в мастер-классах, пробовали авторские блюда и смотрели масштабные световые шоу.