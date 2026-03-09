Собянин: новая московская верфь начала техобслуживание и ремонт электросудов

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Напомню, это уникальное предприятие запустили в столице в ноябре прошлого года. На нем будет строиться около 40 электросудов в год, а также ремонтироваться и обслуживаться вся производимая техника.

Первым для прохождения планового техосмотра и сервисного обслуживания на завод прибыли четыре инновационных судна "Москва 1.0". Специалисты проверяют работоспособность движительно-рулевых комплексов, которые обеспечивают ход и маневрирование техники на воде.

Аналогичное обслуживание на предприятии уже прошли катера быстрого реагирования. Они патрулируют акваторию Москвы-реки в теплый сезон.

"Это еще один важный этап развития речного транспорта столицы. Раньше обслуживать электрофлот приходилось перевозчику, в том числе за пределами города", - написал мэр.

Благодаря мощностям и самому современному оборудованию Московской верфи растет качество и скорость работ. Теперь техосмотр и возвращение на маршруты занимает минимум времени.