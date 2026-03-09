Демонтаж новогодних световых украшений начался в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж с улиц и площадей столицы световых декоративных конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня, 9 марта, приступили к демонтажу новогодних елей и декоративных конструкций – световых тоннелей, арок, светящихся шаров, навесных гирлянд и других. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые декоративные конструкции, всего более 4 тыс. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы», – отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что все элементы светового оформления города доставят на специализированные склады АО «ОЭК», где они будут храниться до следующих праздников.

«Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии», – пояснил Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас декоративных элементов, позволяющий обеспечить полноценное оформление мегаполиса. Световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.