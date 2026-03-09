Москвичей предупредили о подорожании одного вида медицинских услуг

Стоимость стоматологических услуг в России, в том числе в Москве, в 2026 году заметно выросла. Совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что в среднем лечение подорожало на 15-30 процентов по сравнению с предыдущими годами.

Стоматолог предупредил, что к концу года в крупных городах и премиальных клиниках некоторые процедуры могут подорожать до 50 процентов.

Омаров объяснил, что основной причиной роста цен стало увеличение расходов клиник — подорожали расходные материалы, значительная часть которых остается импортной.

«Кроме того, на стоимость услуг влияют рост логистических затрат, аренды помещений, налоговой нагрузки и заработных плат специалистов», — добавил он.

