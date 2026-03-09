Метеорологическая весна ждет москвичей с завтрашнего дня

Метеорологи прогнозируют начало метеорологической весны в Москве уже с завтрашнего дня. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщил специалист по погоде Евгений Тишковец.

По его словам, во вторник ночью температура поднимется до плюс 3 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 5–8 градусов. Он отметил, что 10 марта, вероятно, с опережением климатического графика примерно на 10 суток, в столице произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, что и будет считаться началом метеорологической весны.

Тишковец добавил, что в последующие дни потепление продолжится, преобладать будет солнечная и сухая погода. По ночам температура ожидается в пределах минус 2 до плюс 3 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 6–11 градусов.

Он подчеркнул, что такие показатели позволят москвичам почувствовать первые признаки настоящей весны и выйти из зимнего периода с постепенным улучшением погодных условий, передает Zvezdanews.

Уходящая зима в столичном регионе запомнится рекордной высотой сугробов. Обилие снега может стать причиной мощного половодья сразу после наступления тепла, считают эксперты. Действительно ли оно придет в столицу весной, узнала «Вечерняя Москва».