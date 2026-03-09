Столица пережила самую холодную ночь с начала весны

Минувшая ночь в Москве по температурным показателям стала самой холодной с начала весны 2026 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вслед за прошедшим минувшей ночью по территории столицы атмосферным фронтом, в регион стали активно поступать холодные воздушные массы. Наиболее активно холодное вторжение проявилось на востоке территории – в Павловском Посаде и в Егорьевске температура опустилась ниже минус 10 градусов, а в Черустях и вовсе было 16,9 градуса мороза. Москву холодная волна задела лишь своим краем – по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 6,3 градуса – это самая низкая температура воздуха в столице с начала календарной весны. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура колебалась от 5,8 градуса мороза в Строгино до минус 6,8 градуса в Бутово. В Новой Москве столбики термометров опустились до минус 6,1 градуса. А вот до западных районов Подмосковья холодный воздух не добрался – Шаховская осталась в зоне оттепелей, там температура не опускалась ниже плюс 0,5 градусов. Таким образом, температурный контраст в Подмосковье превысил 17 градусов», – написал Леус.

Также синоптик отметил, что это не последнее похолодание в марте, но высока вероятность, что в столичном регионе этот день останется самым холодным днeм первого весеннего месяца. Дальнейшие прогнозы обещают более активное развитие весенних процессов с двухзначными максимальными температурами на уже начавшейся неделе.