В Музее Победы расскажут об обороне Киева

10 марта в Музее Победы пройдет бесплатная историческая лекция «72 дня в осаде». Занятие состоится в рамках «Открытого лектория» для подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы».

Присоединиться к научной встрече смогут все желающие.

Лекцию посвятят Киевской стратегической оборонительной операции, которая проходила с 7 июля по 26 сентября 1941 года и стала одной из самых масштабных и драматичных оборонительных битв начального периода войны.

— Слушателям расскажут, как войска Юго-Западного фронта в течение почти двух с половиной месяцев сдерживали превосходящие силы противника, прикрывая подступы к столице УССР и важнейшим промышленным районам. Несмотря на героизм защитников, операция завершилась крупным окружением советских войск, однако длительная оборона сорвала планы противника по быстрому продвижению на восток и существенно ослабила его ударные силы, — подчеркнули в Музее Победы.

Занятие в музее на Поклонной горе проведет член Ученого совета Музея Победы, старший научный сотрудник Института военной истории, кандидат исторических наук, доцент Исаев Алексей Валерьевич.