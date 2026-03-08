Собянин сообщил о втором БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Силы ПВО сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил глава города в мессенджере MAX.

В этот же день пожар произошел на нефтебазе в Армавире из-за атаки украинских дронов. В тушении возгорания участвовали 91 человек, было задействовано 26 единиц техники.

7 марта подстанция загорелась в Абинском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА. Пострадали два человека. Им оказали первую медпомощь на месте.