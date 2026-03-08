Завершается важный этап строительства перехода на севере Москвы — Сергей Собянин

Многосекционный надземный пешеходный переход строится на границе районов Дмитровский и Западное Дегунино.

Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«Переход будет состоять из шести прямолинейных пролетов. Такая нестандартная конструкция позволила расположить лестничные сходы в четырех местах и одновременно связать три магистрали: Коровинское шоссе, улицы Талдомскую и 800-летия Москвы», — отметил Мэр Москвы.

Сейчас завершается один из основных этапов строительства: готовы монолитные конструкции трех башен, специалисты возводят четвертую. Металлоконструкции пяти из шести пролетов уже установлены.

В рамках проекта построят еще один пешеходный переход — подземный — через Талдомскую улицу. Он расположится вблизи Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева. Кроме того, реконструируют участок улицы 800-летия Москвы от улицы Софьи Ковалевской до Коровинского шоссе и обновят участки Талдомской улицы и Коровинского шоссе.

Открыть надземный пешеходный переход планируется до конца года. Жители двух районов смогут безопасно передвигаться через оживленные магистрали и получат комфортный доступ к расположенным поблизости социальным объектам.