Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Мэр Москвы поблагодарил женщин за нежность, красоту и доброту, поддержку и вдохновение, а также за труд на благо родной столицы.
Сергей Собянин поздравил женщин в своем канале в мессенджере MAX.
«Теплые лучи солнца, звонкая капель с крыш, море цветов и океан улыбок родных и любимых. Эти образы знакомы нам с раннего детства. Но каждый год мы с волнением ждем Женский день, чтобы выразить восхищение нашим бабушкам, мамам, сестрам, дочерям, женам и подругам», — написал Мэр Москвы.
Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX
«Вы — лучшая половина лучшего города Земли. Желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья и большого счастья. Пусть в ваших сердцах всегда царит весна», — добавил Сергей Собянин.