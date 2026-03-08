Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Мэр Москвы поблагодарил женщин за нежность, красоту и доброту, поддержку и вдохновение, а также за труд на благо родной столицы.

© Mos.ru

Сергей Собянин поздравил женщин в своем канале в мессенджере MAX.

«Теплые лучи солнца, звонкая капель с крыш, море цветов и океан улыбок родных и любимых. Эти образы знакомы нам с раннего детства. Но каждый год мы с волнением ждем Женский день, чтобы выразить восхищение нашим бабушкам, мамам, сестрам, дочерям, женам и подругам», — написал Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

Он поблагодарил женщин за нежность, красоту и доброту, поддержку и вдохновение, а также за труд на благо родной столицы.