Женщины в «леопардовой» одежде смогут посетить Московский зоопарк за полцены

Московский зоопарк в Международный женский день проведет яркую акцию «8 Марта в леопарде». Девушки, образ которых будет соответствовать дресс-коду, смогут приобрести входной билет за полцены. Об этом в субботу, 7 марта, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Посетительницам нужно прийти в костюме леопарда или в образе, дополненном как минимум двумя предметами гардероба с характерным «хищным» принтом. Это могут быть брюки, юбка, худи, пальто, куртка или платье. Важно, что аксессуары, например шарфы, перчатки и сумочки, не подходят.

— Акция распространяется как на взрослую, так и детскую категории билетов для представительниц женского пола. Акционные билеты можно приобрести в кассах на Главном входе и Новом входе со стороны станции метро «Баррикадная», — написала Акулова в своем Telegram-канале.

В эти выходные, 7 и 8 марта, в России отмечают Международный женский день — 8 Марта. К этому празднику в Москве проведут разные мероприятия: от выставок до мастер-классов. Самые яркие из них — в подборке «Вечерней Москвы».