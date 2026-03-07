Стало известно, когда в Москве начнется метеорологическая весна

Со вторника, 10 марта, в столице вероятно наступление метеорологической весны, среднесуточная температура воздуха может держаться выше 0 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

© Вечерняя Москва

— Это (потепление, — прим. «ВМ») неминуемо ускорит процесс снеготаяния — сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ составляет 47 сантиметров, будут «сдуваться», и к следующим выходным снежный покров уменьшится на 15 сантиметров, — заявил метеоролог в беседе с РИА Новости.

Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в столичном регионе в праздничные выходные. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, более заметным явлением может стать ветер: порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Кроме того, из-за ветра в Московском регионе 7 марта объявили «желтый» уровень опасности. Период действия предупреждения — до 21:00 8 марта. Также местами на дорогах будет гололедица.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в столичном регионе ожидается похолодание в длинные праздники, приуроченные к 8 Марта.