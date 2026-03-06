Цветы и открытки будут дарить женщинам в столичном транспорте 8 марта

В столичном транспорте 8 марта женщинам будут дарить цветы и открытки, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина транспортный комплекс столицы традиционно присоединится к празднованию Международного женского дня. 8 марта поздравлять женщин будут работники стоек «Живое общение» в метро, сотрудники Мосгортранса и «Московского паркинга», инспекторы МАДИ. Цветы также будут раздавать на Северном и Южном речных вокзалах. Приглашаем отметить праздник на наших площадках!» – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что 8 марта на 15 стойках «Живое общение» в метро женщинам будут дарить цветы и открытки. Также в честь праздника Мосгортранс 8 марта подарит цветы на электробусном маршруте м5, работники «Московского паркинга» 6 марта дарят цветы на уличных парковках, а 8 марта – на спецстоянках. Инспекторы МАДИ в праздничный день проведут акцию «Цветочный патруль» и поздравят участниц дорожного движения. Кроме того, 8 марта сотрудники дорожного патруля ЦОДД подарят цветы женщинам водителям, которых встретят на маршруте следования.

Также 8 марта на Северном и Южном речных вокзалах женщины получат цветы. На всех автовокзалах Москвы 8 марта пассажиров будут поздравлять с праздником и вручать цветы. В праздничный день цветы будут дарить и на Ленинградском вокзале – на платформах дальнего следования. Помимо этого, 6 марта на всех линиях МЦД, Ярославском и Павелецком направлениях контролеры ЦППК подарят цветы пассажиркам. В пригородных поездах прозвучат поздравления с Международным женским днем, а еще на станциях будут праздничные заставки на билетопечатающих автоматах и поздравления на табло. Цветы 8 марта также получат те, кто поедет на поездах «Аэроэкспресс». Перевозчик МТППК будет угощать печеньем и дарить открытки на станциях МЦД-3 и дарить цветы в поездах.

Кроме того, к Международному женскому дню в Московском транспорте подготовили тематический эфир. В течение недели его можно будет увидеть на более чем 34 тыс. медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах. В эфире покажут, как появился праздник 8 Марта, какие женщины оставили след в истории России, кем работают женщины в Московском транспорте.