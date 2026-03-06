Праздничную карту «Тройка» выпустили к Международному женскому дню

В Москве в преддверии Международного женского дня выпустили праздничную карту «Тройка». Об этом в пятницу, 6 марта, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что карту выполнили в розовых тонах и изобразили цифру восемь, обрамленную большим количеством тюльпанов.

— Купить и подарить весеннее настроение можно: на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах, — уточнили в Telegram-канале департамента.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что мужчинам обязательно нужно поздравлять коллег-женщин на работе, однако расходы на организацию мероприятий должна нести компания.

Перед праздником цены на цветы всегда значительно повышаются. Финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала, как избежать больших расходов и сохранить бюджет.

Декоративные грибы — лидер тренда подарков на 8 Марта. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала, каким девушкам стоит дарить креативные подарки, а с какими лучше не экспериментировать.