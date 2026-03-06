Спортивный комплекс «Южное Бутово» открылся после реконструкции

В столице открыли обновленный спортивный комплекс «Южное Бутово» на улице Поляны. Каждый день сюда смогут приходить свыше 2,1 тысячи человек. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города добавил, что специалисты отремонтировали фасад и кровлю, обновили инженерные системы и чаши бассейнов, выполнили внутреннюю отделку помещений, установили современное оборудование и мебель.

В комплексе есть два бассейна, тренажерный зал, зал единоборств и фехтования с двумя дорожками. Также там обустроили открытый и крытый теннисные корты.

— Около комплекса оборудовали воркаут-площадку, парковку для автомобилей и велосипедов, лавочки и пандусы, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

2 марта Сергей Собянин подвел итоги выполнения нормативов ГТО среди столичных школьников и студентов колледжей. Так, в прошлом году обладателями золотых знаков ГТО стали 60 тысяч человек.

Мэр Москвы также рассказал, что цифровизация помогает сделать физкультуру и спорт в столице еще популярнее. На портале sport.mos.ru размещена информация обо всех спортивных событиях, объектах и секциях города.