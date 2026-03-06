Москвичам предсказали потепление в праздничные дни

В праздничные дни в Москву придет потепление. Об этом в беседе с «Известиями» сообщили синоптики сервиса «Яндекс Погода».

Утром 7 марта температура воздуха составит минус один градус, однако в течение дня воздух прогреется до трех градусов тепла — такая температура сохранится вплоть до самого вечера. Утром будет пасмурно, но после полудня погода прояснится.

Женский день встретит москвичей облачной погодой. Днем и до самого вечера 8 марта столбики термометров в столице зафиксируются на отметке в плюс четыре градуса. Ночью температура немного снизится, составив плюс три градуса.

Пасмурность сохранится и в понедельник, 9 марта. Воздух днем прогреется до плюс двух-трех градусов, а вечером жителей столицы ожидает смена направления ветра на более теплый — северо-западный станет юго-западным.

Ранее жителей Москвы успокоили тем, что похолодание не дойдет до столицы 150 километров. Деталями поделился ведущий специалист Центра погоды Фобос Вадим Заводченков.