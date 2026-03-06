«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 7 марта

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве 7 марта, его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

© Вечерняя Москва

— Прочие опасности. Период предупреждения до 21:00 8 марта. Местами на дорогах гололедица, — говорится на сайте.

Уточняется, что аналогичное предупреждение будет действовать и на территории Московской области.

6 марта в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, днем и вечером будет идти снег. Минимальная температура воздуха в Москве составит минус 14–2 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 4–1 градус мороза.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщил, что снег в столичном регионе начинает таять медленнее. Согласно прогнозам, по меньшей мере до конца первой декады марта ждать серьезной оттепели не стоит. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в свою очередь спрогнозировала, что в марте столица превратится в Венецию, поскольку влагозапасы в снежном покрове огромны и в городе появится много воды.