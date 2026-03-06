Шесть новых магистральных маршрутов появилось в Москве

В 2025 году в столице появилось шесть новых магистральных маршрутов, сообщила пресс-служба Дептранса города.

Речь идет о маршрутах е24 "Беловежская улица – Метро "Петровско-Разумовская", м20 "Беловежская улица – Метро "Киевский вокзал", м23 "Метро "Парк Победы" – Метро "Панфиловская", м27 "5-й микрорайон Теплого Стана – Олимпийская деревня", м64 "Ивановское – Метро "Выхино", м74 "МЦД "Курьяново" – Метро "Новогиреево".

Благодаря этому транспортная доступность улучшилась для жителей 24 районов Москвы. В целом на новых магистральных маршрутах по будням совершается свыше 97 тысяч поездок, добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Развитие маршрутной сети улучшает транспортную доступность в городе, что соответствует поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – указал он.

Магистральные маршруты являются самыми частыми и востребованными направлениями столичного наземного общественного транспорта. Они охватывают сразу несколько линий и станций метро, МЦК и МЦД, связывая целые районы. Всего в прошлом году на электробусах и автобусах совершили свыше 1,1 миллиарда поездок, что на 35 миллионов больше аналогичного показателя 2024 года.

Кроме того, в прошлом году в Москве улучшили более 160 маршрутов наземного транспорта. В частности, специалисты скорректировали 17 маршрутов к открытию новых станций Троицкой линии столичного метрополитена, проанализировали доступность свыше 20 медучреждений и изменили три маршрута для ее роста.