Что изменилось в работе культурного центра "Москвич" после реконструкции

Год назад мэр Москвы Сергей Собянин открыл культурный центр "Москвич" после масштабной реконструкции. Здание сделали современным и создали комфортные условия для творческой и концертной деятельности. Спустя год сотрудники "Москвича" рассказали, как изменилась работа центра, в том числе костюмерной, где создаются сценические образы для спектаклей, концертов и фестивалей.

Костюмерная - важная часть инфраструктуры "Москвича", которая почти 50 лет обеспечивает творческие коллективы центра сценическими костюмами. Сегодня она занимает более 400 квадратных метров. В ее фонде хранится около 4000 единиц костюмов и реквизита, созданных для спектаклей, концертов и фестивалей разных лет.

Коллекция охватывает несколько десятилетий истории центра. Некоторые костюмы, например, традиционные зипуны и кадрильные наряды, являются ровесниками "Москвича": в следующем году им исполнится 50 лет. При этом фонд постоянно пополняется новыми работами.

По словам руководителя одного из крупнейших коллективов центра - ансамбля "Москвич" Галины Касаткиной, масштаб костюмерной напрямую связан с активной творческой жизнью коллектива.

"Каждый год наш ансамбль "Москвич" выпускает по пять-шесть премьер. Каждая премьера - это примерно 12 комплектов костюмов для мальчиков и девочек. Чтобы все это разместить, нужна большая костюмерная. У нас как раз такая", - рассказала Галина Касаткина.

Заведующая костюмерной Елена Гусева, которая работает здесь уже 15 лет, не только хранительница костюмов, но и идейный вдохновитель.

"Иногда мы просто приносим картинку того, что хотим получить, а она разбирается, как это можно реализовать. У нас много номеров и очень мало времени между ними. Елена даже придумывает детали, которые помогают быстро переодеваться: где-то крючки, где-то молния, где-то комбинезон-обманка. Из таких маленьких, но важных нюансов и получаются хорошие номера", - отметила Галина Касаткина.

Однажды за неделю было изготовлено 33 костюма для первого выступления самых маленьких артистов "Москвича". Среди недавних проектов - костюмы для спектакля театра-студии "Традиция", для которого требовалось передать атмосферу средневековой Англии.

После реконструкции костюмерная получила обновленную инфраструктуру и современное оборудование. Появились новые кронштейны для хранения костюмов, рабочий кроильный стол, две современные швейные машины и отдельная примерочная комната.

"Реконструкция освежила костюмерную и вдохнула в нее новую жизнь. Появились новые кронштейны, и теперь костюмы висят на двух ярусах - все помещается, даже остается свободное место. Костюмы распределены по категориям - народные, танцевальные, сценические. Помимо этого появились две современные швейные машины и большая примерочная комната. После реконструкции пространство стало продуманным и удобным", - рассказала заведующая костюмерной Елена Гусева.

Как ранее отмечал министр руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, за первый год после реконструкции в культурном центре "Москвич" прошло более 500 мероприятий различных форматов. Площадка стала местом проведения музыкальных и театральных фестивалей, концертов и выступлений творческих коллективов. Обновленная инфраструктура центра, включая производственные пространства, позволяет реализовывать проекты разного масштаба и поддерживать активную творческую деятельность.